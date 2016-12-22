«Белавиа» заявила об отсутствии пострадавших при жесткой посадке в Киеве

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании «Белавиа» не пострадали при жесткой посадке в международном аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
В пресс-службе не уточнили, граждане каких стран находились в самолете при происшествии.
«На данный момент проводится расследование причин инцидента», — заявили в «Белавиа».
По словам собеседника агентства, самолет, выполнявший рейс Минск — Киев (аэропорт Борисполь), в воскресенье, 9 декабря, при пробеге задел грунт правой стойкой шасси. Командиру воздушного судна удалось устранить боковое уклонение самолета, после чего он продолжил движение по взлетно-посадочной полосе.
О том, что самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, стало известно ранее 10 декабря.