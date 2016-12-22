Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь»

Самолет авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту «Борисполь», после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его данным, самолет при выруливании повредил фонари, также был поврежден обтекатель.

Директор аэропорта Павел Рябикин рассказал украинскими «Вестям», что в результате инцидента «Борисполю» пришлось временно закрыть полосу для отчистки от фрагментов разбитых фонарей.

«Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Белоруссии и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — сказал Рябикин.

Он добавил, что на время ЧП 11 самолетов, которые направлялись в «Борисполь», были перенаправлено в другие аэропорты.