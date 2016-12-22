МВД назвало законным присутствие Колокольцева на съезде «Единой России»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что присутствие министра внутренних дел Владимира Колокольцева на съезде «Единой России» не нарушает закон. Ее слова приводит сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что присутствие Колокольцева «в качестве приглашенного гостя» на XVIII съезде «Единой России» не нарушает норм законодательства.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 7 закона «О полиции» сотруднику полиции запрещается принимать участие в деятельности политических партий, а согласно ч. 1 ст. 24 закона «О политических партиях» съезд партии является политической деятельностью.

Съезд «Единой России» прошел 8 декабря. В ходе своего выступления президент России Владимир Путин призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям, так как это опускает политическое объединение «ниже плинтуса». Премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что предвыборная кампания 2018 года в регионах была для «Единой России» одной из самых сложных.