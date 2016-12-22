Путин потребовал от единороссов не допускать пренебрежения к людям

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» призвал ее членов не допускать хамства и пренебрежения к людям. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в «абсолютном большинстве» члены партии являются порядочными людьми и патриотами. Однако, отметил Путин, есть те, кто «пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняется к власти», а также ведет себя неприлично. Президент призвал партию тщательно за этим следить.
«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном», — сказал Путин. Он пояснил, что это вредно для страны, несправедливо в отношении людей и «опускает всю партию ниже плинтуса».
Он добавил, что лидерство заключается не в обещании людям «манны небесной», а в том, чтобы принимать ответственные и нужные решения.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что кампания 2018 года на региональных выборах оказалась для «Единой России» одной из самых сложных. В некоторых регионах партии предстоит вернуть доверие избирателей, указал он. Медведев также рассказал о трех уроках, которые преподал единороссам 2018 год. «Урок первый: ничто не заменит живое общение. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход», — пояснил Медведев. Третий урок, по его словам, заключается в том, что работать надо каждый день, а не ждать выборов.