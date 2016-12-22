Без хамства и поплевывания: как «Единая Россия» решила стать прорывной

Путин и Медведев на съезде единороссов говорили, что Россия находится в драматической ситуации, а в жизни страны наступает ответственный период. Партию призвали к готовности принимать непростые решения и слышать людей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Три урока для единороссов

На съезде «Единой России» в субботу, 8 декабря, выступили президент Владимир Путин и премьер-министр, лидер партии власти Дмитрий Медведев. Оба подчеркивали, что сейчас очень важный период для будущего страны.

«Партия должна быть готова принимать непростые решения и действовать в интересах страны и граждан», — заявил премьер, который выступал первым. «Единой России» нужно сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан, призвал Медведев. Сейчас, сказал он, «очень ответственный период, от него зависит будущее страны».

«Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить его в полном объеме», — заявил премьер. «Единой России» необходимо обновление, потому что она «действует в иных условиях», нужно обновление политических идей, лозунгов, методов и содержания работы, перечислял лидер единороссов. «И главное — надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к своей репутации», — резюмировал он.

2018 год прошел для «Единой России» напряженно, констатировал глава правительства: «Хотя мы подготовились к кампании (имеются в виду региональные выборы, прошедшие в Единый день голосования 9 сентября), она оказалась одной из самых сложных». Медведев связал это с тем, что единороссы поддержали «весьма сложные изменения в пенсионной системе». Сложно было практически все — выходить с объяснением позиции, переубеждать людей, бороться за доверие, признался премьер. В целом, по оценке Медведева, выборы прошли успешно, поскольку единороссы получили в общей сложности более 75% мандатов на региональных и муниципальных выборах, но «тем не менее не все одинаково ответственно подошли к проведению избирательных кампаний». «В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы могли бы рассчитывать, и на которые, прямо скажем, рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах», — добавил председатель партии. В таких регионах единороссам нужно вернуть доверие граждан, призвал Медведев.

На губернаторских выборах вторые туры состоялись в четырех регионах: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и республике Хакасия. Губернаторы Хабаровского края и Владимирской области Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова проиграли во втором туре, в Хакасии, после отказа от участия в выборах главы республики Виктора Зимина и кандидатов от «Партии Роста» и ЛДПР, победил коммунист Валентин Коновалов, второй тур выборов в Приморье был отменен из-за многочисленных фальсификаций. 16 декабря там пройдут новые выборы, в которых кандидатом от власти является врио главы региона Олег Кожемяко.

По итогам выборов в заксобрания единороссы ухудшили результаты практически везде.

Медведев отметил, что минувшая кампания преподнесла партии три урока. Первый — «ничто не заменит живое общение (с людьми)». Второй — партии «помогает не популизм, а ответственный подход». Третий — единороссам не нужно ждать выборов, они должны работать каждый день.

В новом политическом сезоне партия должна доказать, что умеет работать над ошибками, преодолевать трудности и совершенствоваться, поставил задачу премьер.

Драматическая ситуация

Владимир Путин всячески подчеркивал, что поддерживает партию власти. Она в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, потом идти на выборы и убеждать граждан в том, что принятые решения являются правильными, «а путь, который мы наметили, — единственно верным», хвалил «Единую Россию» президент.

Если нет четкого понимания, что и как нужно делать для развития страны, то нечего и приходить во власть, рассуждал Путин. «Институты власти формируются не для того, чтобы те, кто добрался до власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Во власти должны быть ответственные люди — такие, как мы с вами», — заявил глава государства.

Путин констатировал, что мир находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и «если мы вовремя не сориентируемся, что и как нам нужно делать, то можем отстать навсегда». «Это очень драматическая ситуация для нашей страны», — признался президент. «Единая Россия» должна использовать весь свой потенциал, чтобы объединять и консолидировать общество, призвал он.

Единороссы должны слушать и слышать людей, никогда не допускать хамства и заносчивости: «Это вредно и опускает партию ниже плинтуса». Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, а чтобы идти к людям и разъяснять, почему было принято именно такое решение, добавил глава государства. Во время «напряженной работы, от которой будет зависеть будущее страны», нужно быть впереди и не бояться ответственности. «Граждане на деле должны видеть, что «Единая Россия» не топчется на месте, что в ней находятся талантливые и смелые люди», — напутствовал Путин, напоследок пожелав единороссам стать «партией настоящего прорывного развития страны».

Партийные решения

В рамках съезда было принято несколько решений. У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появился новый заместитель, отвечающий за идеологию. Вместо депутата Госдумы Евгения Ревенко им стал другой депутат — Александр Грибов. Замена куратора идеологии обусловлена тем, что руководство партии было недовольно работой Ревенко, рассказали три собеседника в «Единой России». Однако его оставили в числе секретарей, придумав новую сферу кураторства — взаимодействие с гражданским обществом.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Еще одним новым заместителем стал сенатор Андрей Климов, который сменил на этом посту депутата Госдумы Сергея Железняка, подавшего заявление об отставке еще летом, после отказа поддержать в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Замсекретаря Ольга Баталина получила повышение, став первым заместителем. Произошла плановая ротация в Высшем и Генеральном советах партии.

Также единороссы объявили о учреждении Высшей партийной школы, в которой будут обучать потенциальных кандидатов в депутаты, политических менеджеров и политтехнологов, и создали комиссию по этике. В ее состав вошли 12 человек, в числе которых глава Дагестана Владимир Васильев, директор музея современной истории России Ирина Великанова, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Госдумы Александр Карелин и Артур Чилингаров, телеведущая Арина Шарапова. Главой комиссии будет избрана Валентина Терешкова, рассказывали источники РБК. Ее изберут на первом заседании нового контрольного органа.

Кроме того, будет введена «система объективной оценки деятельности» членов «Единой России», ее сторонников и беспартийных граждан, ставших депутатами от партии власти. Критерии оценки по двум направлениям — депутатский и региональный рейтинг — должен разработать президиум генсовета партии.