Медведев назвал кампанию 2018 в регионах одной из самых сложных для ЕР

Кампания 2018 года на региональных выборах оказалась одной из самых сложных для «Единой России», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде партии, передает корреспондент РБК.

«Хотя мы подготовились к кампании (региональной) неплохо, она оказалась одной из самых сложных», — сказал Медведев. Партия взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение по изменению пенсионной системы, пояснил премьер. Он указал, что большинство избирателей поддержали «Единую Россию», она получила почти 70% мандатов.

По словам Медведева, было сложно объяснять позицию, переубеждать, бороться за доверие. Он добавил, что в некоторых регионах, в том числе на выборах губернатора, партии предстоит вернуть доверие избирателей.

В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, кандидаты от власти не смогли выиграть в первом туре в четырех регионах — Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области. Во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выиграли кандидаты от ЛДПР. Главой Хакасии 11 ноября был избран кандидат от КПРФ. В Приморье повторные выборы назначены на 16 декабря.