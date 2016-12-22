Рейс «ИрАэро» прибыл из Китая в Челябинск

Рейс авиакомпании «ИрАэро» утром в воскресенье, 9 декабря, прибыл из китайского Хайкоу в Челябинск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе международного аэропорта Челябинск.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании уточняет, что выполнение рейса было осуществлено до принятия решения о приостановке полетов.

7 декабря «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Позднее директор ассоциации «Турпомощь» сообщил РБК, что с китайского острова Хайнань не могут вылететь около 700 туристов. Турист Михаил Егоров рассказал, что вылететь в разные города России не могут около 1,5 тыс. человек. В «ИрАэро» заявили РБК, что авиакомпания готова возобновить перевозку туристов после того, как решится вопрос задолженности со стороны оператора.

В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм предложил провести 10 декабря межведомственное совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, «Жемчужной реки», «ИрАэро» и ее агента — «Эверейт».