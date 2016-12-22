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Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»
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Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»
Общество, 15:43
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Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»

Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В совещании примут участие представители Минтранса России, Росавиации, «Жемчужной реки», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента «Эверейт». «Срочная необходимость проведения такого мероприятия вызвана прекращением выполнения авиаперевозчиком полетов между островом Хайнань и российскими городами», — говорится в сообщении.

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией
Общество

По данным Ростуризма, проблемы с реализацией полетных программ, которые выполняли для «Жемчужной реки» авиаперевозчики «ИКАР», «Алроса» и S7, обострились еще две недели назад, в результате чего возникла угроза нарушения прав туристов. В связи с этим в конце ноября Сафонов направил обращения Генпрокуратуре, МВД и Роспотребнадзору с просьбой дать оценку ситуации.

После получения информации о прекращении выполнения «ИрАэро» полетной программы для «Жемчужной реки» Ростуризм направил еще одно обращение в МВД.

Как указали в Ростуризме, у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае, имеются обратные билеты и в соответствии с законодательством авиаперевозчик обязан вернуть всех туристов в указанные в билетах даты. Там также отметили, что эти рейсы «ИрАэро» являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с законодательством.

7 декабря «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полетов в ряд китайских городов из-за задолженности туроператора «Жемчужная река». Позднее стало известно, что российские туристы, отправившиеся на Хайнань от указанного туроператора, не могут вылететь из Китая. Директор ассоциации «Турпомощь» сообщил о 700 туристах, которые не могут вылететь с острова​. При этом турист Михаил Егоров рассказал РБК о 1,5 тыс. других туристов, которые не могут вылететь в разные города России из-за неоплаты «Жемчужной рекой» обратных вылетов.

Впоследствии «ИрАэро» сообщила РБК о готовности возобновить перевозку туристов после решения вопроса с задолженностью.

Теги: Ростуризм , туристы , авиакомпания , Китай
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