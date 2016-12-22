Песков назвал необходимое для телефонных переговоров президентов условие

Президент России Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону только в случае, если запрос о разговоре находит понимание. Об этом рассказал в эфире «России 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие ответа на попытки украинского президента Петра Порошенко провести переговоры.

По словам Пескова, у помощников президентов есть каналы связи, предложение осуществить телефонный разговор передается по обычному телефону. «Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Путин так и не ответил на запрос о проведении телефонных переговоров по задержанию украинских моряков в Керченском проливе. Первый раз он попытался связаться с российским коллегой в ночь после инцидента, который произошел 25 ноября. Позже Путин заявил, что не отвечает на запрос Порошенко на телефонные переговоры, так как это является «нехитрой предвыборной комбинацией».

Два украинских катера и буксир были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. Также российские пограничники задержали находящихся на борту 24 украинских моряков. Суд в Крыму арестовал их на два месяца.