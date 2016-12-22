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РЖД создаст опытный образец нового плацкартного вагона до конца 2018 года
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РЖД создаст опытный образец нового плацкартного вагона до конца 2018 года
Технологии и медиа, 11:43
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РЖД создаст опытный образец нового плацкартного вагона до конца 2018 года

РЖД планирует создать опытный образец нового плацкартного вагона до конца этого года. Об этом журналистам сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, передает ТАСС.

По его словам, макет нового плацкарта появится через несколько дней на Казанском вокзале. Так​ создатели намерены узнать о пожеланиях пассажиров, чтобы доработать новый плацкартный вагон.

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«Мы планируем, что до конца года этот вагон сделаем», — заявил Пегов.

Он добавил, что позднее опытный образец вагона будет эксплуатироваться в тестовом режиме, после чего будет принято решение о модернизации вагонов.

Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Пегов подчеркнул, что до интеграции нового вагона в поезда необходимо провести еще несколько мероприятий.

В ноябре РЖД показали концепт новых плацкартных вагонов. В них будут использовать модульные пространства, благодаря чему у пассажиров появится личное пространство.
 

Теги: РЖД , плацкартные вагоны , создание
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