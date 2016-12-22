РЖД представили концепт первого российского высокоскоростного поезда

Состав сможет развивать скорость до 400 км/ч. Первые такие поезда предполагается запустить по магистрали Москва — Казань. Время в пути вместо нынешних 14 часов должно будет составлять 3,5 часа

Фото: АО «Скоростные магистрали»

В РЖД разработали облик и технические характеристики первого российского высокоскоростного поезда. Об этом ТАСС рассказали в компании «Скоростные магистрали», «дочке» железнодорожной монополии.

Состав, согласно сообщению пресс-службы, будет состоять из 12 вагонов. Среди них — вагоны первого класса, бизнес-класса, экономкласса, вагон-ресторан или бистро, а также «вагоны туристического класса». Единовременно поезд сможет перевозить 682 пассажиров. Еще 40 мест будет предусмотрено в вагоне-бистро.

Одной из главных особенностей российского высокоскоростного поезда в «дочке» РЖД назвали возможность разворота кресел по направлению движения. Такой функцией, как уточнили в «Скоростных магистралях», будут оснащены 85 пассажирских мест в туристических вагонах. Пассажиры первого класса, в свою очередь, смогут прилечь во время пути — их кресла будут полностью раскладываться. В вагонах остальных классов сиденья, согласно разработанному компанией концепту, станут откидываться под разным углом.

Первый такой поезд, как полагают в РЖД, будет запущен на высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Ее строительство планируется начать в следующем году. В пути состав, согласно материалам пресс-службы, сможет развивать скорость до 360 км/ч. При этом его демонстрационная скорость — 400 км/ч, отметили в компании. Для сравнения: «Сапсан» разгоняется максимум до 250 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани вместо нынешних 14 часов, как рассчитывают в РЖД, будет составлять 3,5 часа.