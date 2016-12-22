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РЖД представили концепт первого российского высокоскоростного поезда
Состав сможет развивать скорость до 400 км/ч. Первые такие поезда предполагается запустить по магистрали Москва — Казань. Время в пути вместо нынешних 14 часов должно будет составлять 3,5 часа
Фото: АО «Скоростные магистрали»

В РЖД разработали облик и технические характеристики первого российского высокоскоростного поезда. Об этом ТАСС рассказали в компании «Скоростные магистрали», «дочке» железнодорожной монополии.

Состав, согласно сообщению пресс-службы, будет состоять из 12 вагонов. Среди них — вагоны первого класса, бизнес-класса, экономкласса, вагон-ресторан или бистро, а также «вагоны туристического класса». Единовременно поезд сможет перевозить 682 пассажиров. Еще 40 мест будет предусмотрено в вагоне-бистро.

Одной из главных особенностей российского высокоскоростного поезда в «дочке» РЖД назвали возможность разворота кресел по направлению движения. Такой функцией, как уточнили в «Скоростных магистралях», будут оснащены 85 пассажирских мест в туристических вагонах. Пассажиры первого класса, в свою очередь, смогут прилечь во время пути — их кресла будут полностью раскладываться. В вагонах остальных классов сиденья, согласно разработанному компанией концепту, станут откидываться под разным углом.

Фото: АО «Скоростные магистрали»

Первый такой поезд, как полагают в РЖД, будет запущен на высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Ее строительство планируется начать в следующем году. В пути состав, согласно материалам пресс-службы, сможет развивать скорость до 360 км/ч. При этом его демонстрационная скорость — 400 км/ч, отметили в компании. Для сравнения: «Сапсан» разгоняется максимум до 250 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани вместо нынешних 14 часов, как рассчитывают в РЖД, будет составлять 3,5 часа.

Для выбора производителя подвижного состава нового высокоскоростного поезда РЖД, как заметили в пресс-службе, объявят открытый конкурс. Поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, ОАО «Российские железные дороги» закупают у немецкой Siemens AG.

Скоростная магистраль затормозилась

О строительстве в России первой высокоскоростной магистрали, которая должна пройти от Москвы до Казани, заговорили еще в 2013 году. Предполагалось, что эта дорога пройдет через Владимир и Нижний Новгород. В июле прошлого года РБК выяснил, что под этот проект РЖД рассчитывают получить из госбюджета 400 млрд руб. Общая стоимость строительства такого пути, согласно презентации «Скоростных магистралей», к тому моменту составляла 1,288 трлн руб. Остальные средства РЖД планировали получить от китайских и немецких инвесторов.

Фотогалерея 
Иностранные поезда на российских рельсах

Однако в октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что строительство скоростной магистрали Москва — Казань могут перенести. Вместо дороги протяженностью 770 км, как указывала газета, может быть построен участок такой дороги до Владимира, а затем уже будет решено, прокладывать ли высокоскоростные пути дальше или нет.

Спустя месяц собеседники издания рассказали, что сомнения по поводу строительства высокоскоростной магистрали из Москвы до Нижнего Новгорода выразил и президент России Владимир Путин. Правительству, как указывала газета, он еще раз поручил обсудить целесообразность проекта. В ближайшие годы деньги планируется выделить не только на него, но и на реконструкцию трассы M7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа), а также на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай, пояснял источник издания. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода, по информации «Ведомостей», на тот момент составляла 621 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ОАО «РЖД», высокоскоростные поезда
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