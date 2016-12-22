В Польше активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова

Во время концерта А​нсамбля песни и пляски имени Александрова в польском Быдгоще двое проукраинских активистов выбежали на сцену. Об этом сообщает OKO.press, который также опубликовал видео инцидента.

Как отмечается, один из мужчин, выбегая на сцену, опрокинул стоящий рядом с польским российский флаг. Активисты на сцене скандировали «Лапы прочь от Украины» и держали плакаты с надписью: «Слава украинцам, которые сражаются за вашу и нашу свободу». Когда они попытались развернуть польский и украинский флаги, их увела со сцены охрана.

В конце ноября около посольства России в Варшаве прошла акция протеста в связи с задержанием трех украинских кораблей в Керченском проливе. Участники акции разложили перед зданием бумажные корабли с названиями украинских катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу».

Российские пограничники задержали украинские корабли и 24 моряков 25 ноября. По утверждению погранслужбы ФСБ, они нарушили границу страны. При этом в ВМС Украины говорили, что предупреждали о маневрах. Суд в Крыму арестовал украинских моряков на два месяца, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.