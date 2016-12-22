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В «Единой России» сменился куратор по идеологии
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В «Единой России» сменился куратор по идеологии
Политика, 19:08
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В «Единой России» сменился куратор по идеологии

Новыми заместителями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Александр Грибов. Соответствующее решение было принято на президиуме Г​енсовета партии 8 декабря, передает корреспондент РБК.

Климов будет курировать международную деятельность, на посту замсекретаря он сменил Сергея Железняка. Грибов, как ранее сообщал РБК, станет новым куратором партийной идеологии, сменив депутата Госдумы Евгения Ревенко. Сам Ревенко остался в числе заместителей Турчака, но у него будет новая сфера кураторства — гражданское общество.

Замсекретаря Ольга Баталина стала первым заместителем Турчака. Сохранил свои позиции и еще один заместитель — Виктор Селиверстов. В целом, за счет назначения Грибова, у Турчака стало пять заместителей вместо прежних четырех.

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О назначении Грибова на пост куратора партийной идеологии 7 декабря сообщали источники РБК. Куратор международной деятельности сменился в «Единой России» вслед за тем, как занимавший этот пост Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу и подал в отставку.

Теги: Андрей Турчак , «Единая Россия»
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