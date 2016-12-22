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Новыми членами высшего совета ЕР стали девять губернаторов и два министра
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Новыми членами высшего совета ЕР стали девять губернаторов и два министра
Политика, 18:17
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Новыми членами высшего совета ЕР стали девять губернаторов и два министра
На съезде «Единой России» обновился состав ключевых органов партии — Высшего и Генерального советов. Они пополнились новоизбранными губернаторами и двумя новичками в правительстве, главами Минтранса и Миннауки
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На съезде 8 декабря единороссы произвели изменения в центральных и руководящих органах партии: Высшем и Генеральном советах, передает корреспондент РБК.

Новыми членами Высшего совета стали девять губернаторов: главы Самарской области Дмитрий Азаров, Кировский области — Игорь Васильев, Ленинградской области — Антон Дрозденко, Свердловской области — Евгений Куйвашев, Рязанской области — Николай Любимов, Пермского края — Максим Решетников, Кемеровской области — Сергей Цивилев, и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Также членами Высшего совета стали глава Минтранса Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Вывели из состава Высшего совета спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова, экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову, которая стала аудитором Счетной палаты, бывшего главу Минсельхоза Александра Ткачева, бывших глав Башкирии и Нижегородской области Рустэма Хамитова и Валерия Шанцева, главу комитета по культуре Елену Ямпольскую и соратника Бориса Грызлова Юрия Шувалова.

В Высший совет входят не только члены партии, но и беспартийные граждане. В соответствии с уставом председатель Высшего совета осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии. Этот пост с 2002 года занимает Борис Грызлов.

В состав Генсовета вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Тюменской области Александр Моор, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Новосибирской области Андрей Травников, губернатор НАО Александр Цыбульский, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Вывели из состава Генсовета депутата Госдумы, бывшего замсекретаря Генсовета партии Сергея Железняка, не ставшего голосовать за пенсионную реформу и сложившего свои полномочия, бывшего депутата Госдумы, ставшего главой администрации Башкирии, Александра Сидякина, депутата Госдумы Евгения Федорова.

В целом ротация в Г​енсовете составила 40%. Более трети новых членов Генсовета — главы первичных и местных отделений партии. Согласно уставу «Единой России», Генсовет является постоянно действующим руководящим органом партии, который действует в промежутках между съездами. Он избирается на срок в пять лет с помощью тайного голосования. При этом на каждом съезде он должен ротироваться не менее чем на 15%.

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Политика

Съезд «Единой России» проходит в Москве 7 и 8 декабря. В субботу на съезде выступили председатель партии, премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Авторы: Наталья Галимова, Георгий Тадтаев.
Теги: «Единая Россия»
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