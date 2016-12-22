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Пропустивший голосование по пенсиям депутат Железняк подал в отставку
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Пропустивший голосование по пенсиям депутат Железняк подал в отставку
Политика, 10:01
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Пропустивший голосование по пенсиям депутат Железняк подал в отставку
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, отсутствовавший на голосовании по повышению пенсионного возраста, написал заявление об отставке со своего поста. В партии намерены его удовлетворить, рассказали источники РБК
Сергей Железняк (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уход «по собственному желанию»

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию, рассказали два собеседника в партии власти. Руководство «Единой России» намерено удовлетворить заявление Железняка, официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета, сказали оба источника. При этом об исключении из партии речи не идет, подчеркнул один из собеседников РБК.

Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Единоросс не пришел на заседание потому, что взял больничный. Источники «Дождя» связали отсутствие Железняка с нежеланием поддерживать законопроект и утверждали, что неявка может грозить ему отставкой с партийного поста.

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Незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказал один из собеседников РБК в партии и подтвердил другой источник в «Единой России».

Источники РБК утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Собеседники РБК добавляют, что ситуация стала неожиданной для руководства партии.

Турчак и Железняк не ответил на звонки и сообщения РБК. В пресс-службе «Единой России» РБК заявили, что Железняк находится на больничном и другой информацией они не располагают.

За законопроект о повышении пенсионного возраста, помимо Железняка, не голосовали еще четыре депутата от «Единой России». 328 депутатов поддержали законопроект. Все непроголосовавшие также отсутствовали на заседании.

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Виталий Милонов объяснял РБК неявку давно запланированным отпуском «по уходу за детьми», помощник Вячеслава Фетисова — командировкой депутата, помощники Николая Борцова и Дмитрия Юркова — болезнью парламентариев. Единственный депутат от партии власти, кто проголосовал против законопроекта, — Наталья Поклонская.

Кто будет заниматься международной деятельностью

В качестве замсекретаря генсовета Сергей Железняк курирует международную деятельность «Единой России». В партии пока нет окончательного решения о том, кто сменит Железняка, или же его полномочия перейдут кому-то из других заместителей секретаря, говорят источники в «Единой России». «Международная деятельность не занимает много времени, поэтому необязательно назначат на эту должность нового человека», — поясняет один из собеседников. Возможен также вариант, при котором за международную деятельность партии не будет отвечать никто из заместителей секретаря, а все полномочия будут возложены на соответствующую партийный департамент, добавляет источник в «Единой России».

Итоги голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Сергей Железняк — один из наиболее известных функционеров партии власти. Выходец из бизнеса, бывший гендиректор оператора наружной рекламы News Outdoor Russia, в 2012 году он занял пост замсекретаря генсовета «Единой России». Сначала Железняк курировал вопросы идеологии, но в 2016 году полномочия заместителей секретаря (в то время — Сергея Неверова) были перераспределены, и единороссу досталась международная деятельность.

В 2011 году Железняк стал председателем комитета по информационной политике, в 2012-м был избран вице-спикером Госдумы, но в парламенте нынешнего созыва никаких руководящих постов не занял, став рядовым депутатом.

В прошлом году кандидатура Железняка рассматривалась на пост замначальника управления внутренней политики (УВП) Кремля, но он не прошел необходимую в таких случаях проверку, рассказывали источники РБК.

Для Железняка отказ голосовать за пенсионную реформу скорее повод для ухода, считает политолог Алексей Макаркин. Еще в прошлом году он хотел сменить сферу деятельности и уйти работать в Кремль, но этого не произошло, напоминает эксперт. «Сейчас, видимо, у него есть желание покинуть партийный пост, но при этом не идя на прямой конфликт, голосуя против повышения пенсионного возраста», — рассуждает Макаркин. «Не уверен, что он будет в Думе следующего созыва», — говорит политолог.

Ни для «Единой России» в целом, ни для Турчака в частности уход Железняка сколько-нибудь существенного значения не имеет, уверен Макаркин: «В партии нет людей, которые были бы обязаны Железняку своей карьерой, поэтому его судьба вряд ли вызовет какую-то серьезную эмоцию. Что касается Турчака, то если бы Железняк был его человеком, то нежелание голосовать за повышение пенсионного возраста было бы серьезным репутационным ударом». Но поскольку единоросс занял свой партийный пост задолго до прихода Турчака, то никакого политического ущерба для секретаря генсовета нет, рассуждает Макаркин. Скорее у Турчака теперь появляется возможность назначить на место Железняка своего человека, резюмирует эксперт.

По словам Макаркина, «в последнее время Железняк производил впечатление депутата-одиночки».​

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Сергей Железняк , Андрей Турчак , Сергей Неверов
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