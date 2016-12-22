У Турчака появится новый заместитель по идеологии

У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появится новый заместитель. На эту должность рассматривается кандидатура депутата Госдумы от Ярославской области Александра Грибова, рассказали источники РБК

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появится новый заместитель. Его кандидатуру предполагается утвердить на президиуме генсовета партии, заседание которого состоится в рамках съезда 8 декабря.

Наиболее вероятная кандидатура на пост заместителя — депутат Госдумы, глава ярославского регионального отделения «Единой России» Александр Грибов, рассказали РБК два близких к администрации президента источника.

На съезде произойдет перераспределение полномочий между заместителями Турчака, планируется, что Грибову отойдет часть полномочий Евгения Ревенко, сказал один из собеседников РБК. По его словам, речь идет об идеологии партии. Ревенко в качестве заместителя секретаря генсовета отвечает за идеологию и курирует партийные идеологические платформы.

Александр Грибов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Ревенко сохранит свой пост, у него появятся новые полномочия, подчеркнул источник РБК. Чем займется Ревенко, собеседник РБК не сказал.

В пресс-службе «Единой России» от комментариев отказались.

В настоящее время помимо Ревенко у Турчака еще два заместителя — Ольга Баталина (курирует партпроекты) и Виктор Селиверстов (отвечает за выборы и регионы).

В июле заявление об отставке подал замсекретаря генсовета Сергей Железняк, отвечавший за международную деятельность «Единой России». Заявление Железняк написал после того, как пропустил голосование по пенсионной реформе.

11 октября президиум генсовета «Единой России» принял отставку Железняка. На посту заместителя Турчака, курирующего международную деятельность партии, его сменит сенатор Андрей Климов — с предложением ввести его на съезде в состав генсовета с последующим назначением заместителем ранее выступил сам Турчак.

В случае утверждения заместителем секретаря генсовета 32-летний Грибов станет самым молодым заместителем Турчака. С 2012 по 2015 год Грибов был заместителем губернатора Ярославской области, отвечающим за внутреннюю политику, затем главой Общественной палаты региона. На выборах в Госдуму в 2016 году победил в Ярославском одномандатном округе №​194. В нижней палате занимает пост зампреда комитета по госстроительству и законодательству.

Летом 2018 года Грибов возглавил региональное отделение «Единой России» в Ярославской области, сменив Михаила Боровицкого, которого отправили в отставку за призывы не торопиться с пенсионной реформой.

Источники РБК тогда рассказывали, что на заседании президиума генсовета, где решался вопрос об отставке Боровицкого, Турчак сказал, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей». Позиция «Единой России» по всем вопросам должна сначала обсуждаться внутри партии, потом с гражданами и «только потом публично выражаться в консолидированной позиции», передавали источники РБК слова секретаря генсовета «Единой России».