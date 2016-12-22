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Трамп из-за лозунгов протестующих в Париже признался в любви к Франции
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Трамп из-за лозунгов протестующих в Париже признался в любви к Франции
Политика, 18:58
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Трамп из-за лозунгов протестующих в Париже признался в любви к Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие во Франции хотят такого же главу государства, как он, и признался в любви к этой стране. Об этом он написал в Twitter.

Как отметил Трамп, Парижское соглашение не очень хорошо сработало для Франции, где идут протесты, поскольку люди не хотят выплачивать большие суммы денег странам третьего мира, для того чтобы сохранить окружающую среду. «Скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
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Ранее Трамп уже говорил, что Парижское соглашение является ошибочным, и отмечал, что французский лидер Эмманюэль Макрон и митингующие против роста налогов на бензин теперь согласились с Вашингтоном.

Протесты «желтых жилетов» во Франции против повышения цен на топливо продолжаются с середины ноября. В ходе очередной акции протеста в субботу, 8 декабря, полиция задержала 700 человек по всей стране. В Париже были задержаны 575 человек, 30 человек пострадали. Полиция применила к митингующим слезоточивый газ.

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В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, которое подписали 196 стран в 2015 году. По утверждению американского президента, оно не​выгодно, поскольку к 2025 году Соединенные Штаты из-за выполнения соглашения могут потерять 2,7 млн рабочих мест.

Теги: Дональд Трамп , Франция , протесты , Парижское соглашение
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