Трамп прокомментировал протесты из-за налогов на бензин во Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Парижское соглашение о климате является «смертельно ошибочным», отметив, что президент Франции Эмманюэль Макрон и митингующие из-за роста налогов на бензин теперь «согласились» с Вашингтоном, который вышел из соглашения в 2017 году. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — пишет Трамп. В то же время, по его словам, соглашение оправдывает наиболее сильные источники загрязнения.

Трамп добавил, что хочет, чтобы чистые вода и воздух помогли улучшить экологическую ситуацию в США. «Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах», — заключил президент США.

Протесты из-за налогов на бензин во Франции начались 17 ноября. Митингующие в желтых жилетах блокировали дороги и проводили акции протеста в городах. 1 декабря в Париже начались беспорядки, демонстранты жгли машины, громили магазины и повредили Триумфальную арку. В митингах приняли участие около 300 тыс. человек, несколько сотен протестующих были задержаны.

Власти Франции планировали повысить налоги на топливо с 1 января чтобы сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду. После митингов французский премьер-министр Эдуард Филипп объявил, что повышение налогов решили заморозить на полгода.