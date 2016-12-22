Медведев назвал естественным процессом обновление губернаторского корпуса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обновление губернаторского корпуса является естественным процессом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Корпус высших должностных лиц субъектов РФ обновляется, это естественный процесс», — сказал премьер. Медведев добавил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает «Единая Россия», среди них есть как​ члены партии, так и беспартийные.

Волна отставок губернаторов началась 26 сентября. Тогда за несколько часов были заменены руководители Астраханской области (Александр Жилкин), Кабардино-Балкарии (Юрий Коков), Приморского края (Андрей Тарасенко) и Сахалинской области (Олег Кожемяко).

В начале октября президент Владимир Путин отправил в отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил на эту должность представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. 11 октября заявление об отставке подал губернатор Курской области Александр Михайлов.