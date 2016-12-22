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Присяжные признали виновным протаранившего толпу демонстрантов в США
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Присяжные признали виновным протаранившего толпу демонстрантов в США
Общество, 06:16
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Присяжные признали виновным протаранившего толпу демонстрантов в США

Присяжные признали виновным Джеймса Алекса Филдса, в 2017-ом протаранившем толпу митингующих в американском городе Шарлоттсвилль, в результате чего один человек погиб, еще 19 пострадали, сообщает Reuters.

На вынесение решения присяжным потребовалось около семи часов, он был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая убийство первой степени. Как отмечает агентство, по данному делу ему грозит пожизненное заключение, присяжные начнут обсуждать приговор Филдса в понедельник, 10 декабря.

Его адвокаты не отрицали, что он был за рулем машины и сбил людей, однако, по их словам, он был напуган «враждебной толпой» и пытался защититься. Сторона обвинения настаивала, что Филдс действовал намеренно, поскольку испытывал ненависть к демонстрантам.

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Инцидент произошел в августе 2017 года. Тогда ультраправые активисты, выступающие за сохранение памятника командующему силами конфедератов во время Гражданской войны генералу Роберту Ли столкнулись со своими противниками в Шарлоттсвилле. В городе начались беспорядки и власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Филдс, как сообщалось, придерживался правых взглядов и увлекался нацистом. Он протаранил демонстрантов, выступавших против расизма.

Теги: Шарлотсвилль , присяжные
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