Посольство отвергло обвинения о «роли России» в событиях в Шарлоттсвилле

Российские дипломаты отреагировали на заявление конгрессмена Тома Гарретта о событиях годичной давности в Шарлоттсвилле, назвав его «абсурдным». Ранее политик заявил о «роли России» в разжигании протестов на акции ультраправых

Шарлоттсвилль. Август 2017 года (Фото: Zach D Roberts / Zuma / Global Look Press)

Российское посольство в Соединенных Штатах ответило на заявление конгрессмена-республиканца Тома Гарретта, в котором политик обвинил Россию в беспорядках в Шарлоттсвилле, произошедших в прошлом году.

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что российские дипломаты регулярно обращают внимание администрации президента США и мировой общественности на то, что постоянные обвинения со стороны американских политиков в адрес Москвы о якобы вмешательстве в дела Вашингтона не имеют под собой каких-либо доказательств.

В дипмиссии добавили, что там не удивятся, если Россию обвинят в организации протестов в американской столице, прошедших 12 августа, которые были приурочены к годовщине событий в Шарлоттсвилле.

«Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — заключили в посольстве.

12 августа член комитетов по внутренней безопасности и международным делам палаты представителей Том Гаррет рассказал, что он присутствовал на брифинге с главой Федерального бюро расследований (ФБР), где ему сообщили о том, что «вмешательство России» сыграло свою роль в «разжигании того, что случилось в Шарлоттсвилле».

«Примерно два месяца я участвовал в закрытой встрече о Шарлоттсвилле с директором ФБР, помимо прочих. Я спросил о том, имело ли какое-то отношение российское вмешательство к разжиганию того, что случилось в Шарлоттсвилле. Мне сказали, что да, имело», — заявил он.

Беспорядки в Шарлоттсвилле произошли в августе 2017 года из-за сноса памятника генералу Роберту Ли, участнику ​Гражданской войны на стороне конфедератов. На улицы вышли несогласные с решением властей ультраправые активисты. Между ними и выступающими против расизма начались столкновения. 12 августа в Шарлоттсвилле был введен режим чрезвычайной ситуации. На следующий день в толпу митингующих против расизма врезался автомобиль, в результате чего погибла 32-летняя женщина. За рулем был уроженец Огайо Алекс Филдс, который по данным местных СМИ, был сторонником нацистских идей.