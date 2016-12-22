Трамп счел нужным допросить экс-главу ФБР под присягой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ бывшего главы ФБР Джеймса Коми ответить в конгрессе на некоторые вопросы по делу о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года и заявил в Twitter, что Коми нужно заставить дать показания под присягой.

«Тотальная предвзятость и коррупция на высочайших уровнях прошлой администрации. Заставьте его ответить на вопросы под присягой», — написал Трамп.

7 декабря Коми давал показания в конгрессе США, в частности, речь шла об утечке электронных писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и «российском деле». На ряд вопросов экс-глава ФБР не ответил, сославшись на то, что расследование о возможном вмешательстве в выборы, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер, еще не окончено, пишет The Atlantic.

Перед выборами президента США в 2016-ом стало известно, что Клинтон использовала небезопасный частный сервер для рабочей переписки. Тогда Коми порекомендовал Минюсту не выдвигать против нее обвинений, не увидев в ее действиях состава преступления.

В мае 2017-го Трамп уволил Коми и обвинил его в «неспособности эффективно руководить» ФБР. В июне Минюст США сообщил, что Коми отступил от правил ФБР во время расследования против Клинтон, в результате навредив репутациям Бюро и министерства.