Режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Санкт-Петербург, чтобы продемонстрировать свое несогласие с заключением украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Благодарю вас за приглашение, но в виду содержания под стражей режиссера Олега Сенцова я пока не чувствую себя вправе посетить Эрмитаж, несмотря на мое дружественное отношение к русскому народу», — заявил Годар.

В августе Жан-Люк Годар вместе с министром культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссером Дэвидом Кроненбергом, а также с более 100 деятелями культуры подписал открытое письмо к ЕС и ООН с призывом освободить Сенцова. Авторы выразили надежду, что международные организации смогут повлиять на решение российского президента Владимира Путина.

В конце октября комитет Европарламента присудил Сенцову правозащитную премию имени академика Сахарова «За свободу мысли».

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в 2015 году на 20 лет тюремного заключения по делу о подготовке терактов в Крыму. В мае этого года он объявил голодовку, выдвинув требование освободить всех украинских политзаключенных. Отказ режиссера от пищи продлился 125 дней до 6 октября, за это время он потерял 20 кг.