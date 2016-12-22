Путин во время вручения награды вспомнил о встрече с медведями

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества рассказал о своей встрече с медведями, сообщает Кремль.

Вручая награду одному из лауреатов, Путин подчеркнул, что работа исследователя и путешественника является захватывающей и интересной, но при этом требует мужества. «Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться», — рассказал Путин.

Президент добавил, что такая работа позволяет быть крепче изнутри. «Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», — сказал он.

В конце августа Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провел выходные в Туве. Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев рассказывал, что Путин спокойно преодолевал большие расстояния. Говоря об обеспечении безопасности главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков в шутку сказал: «медведь не дурак, увидев президента, будет вест​и себя прилично».

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, <...> потому что это дикая и нетронутая природа», — рассказал Песков в ответ на вопрос об обеспечении безопасности главы государства во время такого отдыха.