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Директор заповедника раскрыл детали отдыха Путина в Туве
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Директор заповедника раскрыл детали отдыха Путина в Туве
Политика, 20:30
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Директор заповедника раскрыл детали отдыха Путина в Туве

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в Туве.

По словам Киселева, который вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и главой Тувы Шолбаном Кара-оолом сопровождал Путина на отдыхе, президент спокойно преодолевал большие расстояния. «Готовили мы в обычной мобильной кухне, ничего особенного. Пили чай из термоса, когда останавливались», — сказал Киселев. Он заявил, что охрана президента держалась на расстоянии, у вертолетов, «не преследовала» главу государства и его спутников.

Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Киселев также сообщил, что Путин и Шойгу выкопали сибирскую сосну. «Она была бесперспективной — выросла на валежине, и, скорее всего, могла погибнуть. Они ее со мхом аккуратно взяли, сказали: «Увезем к себе и посадим в Подмосковье». Фактически спасли», — пояснил он.

Видео: RT

27 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в Туве два дня. По словам Пескова, президент отдыхал на Енисее, «походил по горам, полюбовался красотами».

Теги: Владимир Путин , отдых , Туризм
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