Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге

Президент России минувший день провел в хакасской тайге. Там он отдыхал после поездки на саммит лидеров стран СНГ

Путин на отдыхе в Туве (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

По дороге из Душанбе, где проходил саммит СНГ, Владимир Путин остановился в Хакасии. Субботний день глава государства провел в тайге с кратким отдыхом, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков не уточнил, что именно Путин делал в тайге. В воскресенье он улетел оттуда в Сочи, где вместе с руководством «Формулы-1» посмотрел российский этап чемпионата мира по автогонкам и наградил победителя соревнований британца Льюиса Хэмилтона.

В августе президент также отдыхал в Сибири. Он ездил в Туву, где вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым плавал на лодке по реке, прогуливался по горам, собирал ягоды и наблюдал за дикими косулями.

В Хакасии 7 октября должен пройти второй тур выборов главы республики. После отказа от борьбы за пост действующего руководителя Виктора Зимина из «Единой России» претендентами на победу являются коммунист Валентин Коновалов и представляющий «Справедливую Россию» Андрей Филягин.