Сопредседателя «Другой России» приговорили к трем годам колонии

Сопредседателя «Другой России» Александра Аверина приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов). При этом его оправдали по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) за отсутствием состава преступления. Суд признал право Аверина на реабилитацию в связи с его оправданием.

​Адвокат Аверина Владимир Осенний сказал РБК, что защита намерена обжаловать решение суда. «Мы изучим протокол судебного заседания, и в ближайшее время подадим апелляцию», — сказал он.

В апреле Александра Аверина арестовали по подозрению в контрабанде. Его задержали на российско-украинской границе 7 апреля. По словам руководителя московского отделения «Другой России» Ольги Шалиной, Аверин в телефонном разговоре сообщил, что ему подбросили пистолет Макарова.

Партия «Другая Россия» была учреждена в июле 2010 года членами запрещенной Национал-большевистской партии. В январе 2011 года партии отказали в официальной регистрации.