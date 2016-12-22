Сопредседателя «Другой России» арестовали по подозрению в контрабанде

Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин арестован Матвеево-Курганским районным судом (Ростовская область). Об этом РБК сообщил представитель ростовского отделения партии Сергей Череповский, присутствовавший на заседании.

Дело, по словам Череповского, возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (попытка контрабанды огнестрельного оружия).

Руководитель московского отделения «Другой России» Ольга Шалина рассказала РБК, что Аверина задержали на российско-украинской границе 7 апреля. 12 апреля он в телефонном разговоре сообщил, что ему подбросили пистолет Макарова.

Череповский уточнил, что при прохождении границы Аверина отвели на дополнительный досмотр в присутствии двух понятых, в ходе которого из его сумки и извлекли оружие. «У Аверина сняли отпечатки пальцев и позже заявили, якобы нашли на пистолете один отпечаток среднего пальца левой руки», — рассказал Череповский. «Мы считаем это политической провокацией и будем оспаривать заключение под стражу», — заявил он.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили РБК, что не владеют информацией о деле Аверина.

«Другая Россия» — партия, основанная в 2010 году членам запрещенной Национал-большевистской партии. В январе 2011 года партии отказали в регистрации.