В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия»

Председатель «Другой России» Эдуард Лимонов сообщил РБК, что сопредседатель незарегистрированной партии Александр Аверин задержан в Ростовской области.

«Это пару дней назад случилось. Сегодня он звонил не со своего номера. Сказал, что ему подбросили пистолет Макарова и сейчас он находится в УВД в Матвеево-Курганском районе», — сказал Лимонов.

В Twitter «Другой России» указывается, что Аверина задержали «при переходе границы из [самопровозглашенной] ДНР в РФ». Партия считает задержание Аверина «провокацией силовых ведомств».

«12 апреля данный гражданин был доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганский». Проводится ряд процессуальных мероприятий по проверке полученной информации», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Партия «Другая Россия» была учреждена в июле 2010 года членами запрещенной Национал-большевистской партии. В январе 2011 года партии отказали в официальной регистрации.