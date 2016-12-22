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ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи
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ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи
Экономика, 20:48
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ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене не смогли прийти к консенсусу относительно сокращения добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает Bloomberg.

Саудовский министр добавил, что не уверен, что соглашение будет достигнуто и в пятницу, 7 декабря, когда ОПЕК будет обсуждать вопрос сокращения добычи со странами, которые не входят в картель. Но выразил надежду, что это все же произойдет.

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«Мы по-прежнему хотим, чтобы Россия сокращала как можно больше», — приводит слова Фалиха по завершении заседания агентство Reuters. «Я не уверен, но надеюсь, что соглашение будет достигнуто <...> Надеюсь, он (министр энергетики России Александр Новак) приедет сегодня вечером», — сказал Фалих.

В Минэнерго России уже заявили, что Новак не успеет в четверг вечером прибыть в Вену. «Нет, не сможет», — сообщили ТАСС в Минэнерго.

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Фалих уточнил, что обсуждаемые объемы сокращений добычи странами ОПЕК и не входящими в картель государствами обсуждаются на уровне 0,5–1,5 млн барр./сутки. Сокращение объемов добычи на 1 млн барр./сутки, по словам Фалиха, было бы приемлемым и считается основным сценарием.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Новак вылетел в Санкт-Петербург для встречи с президентом Владимиром Путиным и обсуждения вопроса по сокращению добычи нефти. Министр вернется в Вену 7 декабря.

Теги: ОПЕК , сокращение добычи
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