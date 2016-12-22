Джорджа Буша-старшего похоронили на территории библиотеки в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронили на территории президентской библиотеки при университете Колледж-Стейшн в Техасе. Об этом сообщил пресс-секретарь эк-главы государства Джим Макграт в своем аккаунте в Twitter.

«41-й президент президент Соединенных Штатов Джордж Герберт Уокер Буш, достиг своего последнего пристанища в библиотеке Буша», — сказал он.

Гроб с телом Буша-старшего доставили в Техас на поезде.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он был президентом СШС с 1989 по 1993 год. Его жена Барбара умерла в апреле 2018 года, и ее также похоронили на территории библиотеки в Техасе, носящем имя Буша. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал Буша-старшего «настоящим партнером» и отметил его вклад в прекращение холодной войны и гонки вооружений.

Церемония прощания с бывшим президентом прошла 4 декабря на Капитолийском холме в Вашингтоне. На церемонии присутствовали его сын 43-й президент США Джордж Буш-младший, действующий глава страны Дональд Трамп и его жена Мелания, вице-президент Майк Пенс и другие политики и члены семьи.