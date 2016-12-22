Прощание с Джорджем Бушем-старшим. Фоторепортаж
Общество, 11:25
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Прощание с Джорджем Бушем-старшим
Церемония прощания с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим прошла на Капитолийском холме в Вашингтоне. Политик умер 30 ноября на 95-м году жизни. Как прошло прощание с 41-м американским президентом — в фоторепортаже РБК
Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год
43-й президент США Джордж Буш-младший на церемонии прощания с отцом
Буш-старший умер 30 ноября. Ему было 94 года
Церемонию прощания посетили президент США Дональд Трамп с женой Меланьей
Прощание прошло в ротонде Капитолия в Вашингтоне
Джордж Буш-младший, его жена Лора Буш, бывший губернатор Флориды Джеб Буш (слева направо) и другие члены семьи слушают выступление вице-президента Майка Пенса
Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки, носящей его имя. Там же находится могила его жены Барбары и дочери Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте в 1953 году
Среда, 5 декабря, объявлена в США днем траура