Адвокат сообщил о прекращении дела против бывшего мэра Ялты

Cледователи прекратили уголовное дело в отношении экс-главы администрации Ялты Андрея Ростенко из-за отсутствия состава преступления, рассказал РБК его адвокат Юрий Авдеев.

«Постановление о прекращении уголовного дела датировано 16 ноября, дело прекращено, так как состава преступления не обнаружено. Вероятно, указания [Генеральной] прокуратуры тоже повлияли на это», — рассказал Авдеев.

В мае сенаторы от Крыма Ольга Котивиди и Сергей Цеков попросили генпрокурора России Юрия Чайку оценить законность уголовного дела против Ростенко и назвали чрезмерной избранную ему меру пресечения.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

21 мая Ростенко был задержан в Москве сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России по подозрению в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Чиновника затем арестовали.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в деле фигурировал земельный участок, который мэрия Ялты должна была передать санаторию МВД в Алупке, но все это время земля оставалась в муниципальной собственности.

Ростенко освободили из СИЗО и отпустили под подписку о невыезде в августе.