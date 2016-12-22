В Калининградской области приставы арестовали сигареты на ₽1 млрд

Приставы в Калининградской области арестовали более 12 млн пачек сигарет стоимостью 1,075 млрд руб., принадлежащих ООО «ЮТФ», сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве рассказали, что у ООО «ЮТФ» имеется задолженность на сумму 1 млрд 317 млн 822 руб. «Приставы в рамках исполнительного производства осуществили арест имущества, принадлежащего должнику ООО «ЮТФ», а именно: 12 млн 687 тыс. пачек сигарет», — сообщили в ФССП.

Там отметили, что стоимость сигарет составляет 1 млрд 75 млн 773 тыс. руб. Должник мог вернуть их, если бы оплатил задолженность в течение пяти дней, но ООО «ЮТФ» не воспользовалось этой возможностью и сигареты выставят на торги.

«Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения образовавшейся задолженности», — заявили в ФССП.