Трамп пожаловался на низкий рейтинг популярности из-за «российского дела»

Если бы не расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, рейтинг популярности Дональда Трампа составлял бы 75%, а не 50%, как сейчас, написал американский президент в Twitter.

«Мой рейтинг одобрения был бы 75%, а не 50%, как только что сообщил Rasmussen. Это называется харассмент президента!» — заявил Трамп.

По данным Rasmussen Reports на 6 декабря, работу Трампа на посту президента одобряют 49% американцев.

В свою очередь, в рейтинге Real Clear Politics, основанном с учетом опросов, которые проводят Reuters, Harvard-Harris, Gallup и другие, Трампа поддерживают 43,3% жителей США.

Трамп и ранее связывал свой рейтинг с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России, которое президент называет подстроенной «российской охотой на ведьм» (Russian Witch Hunt. — РБК). Так, в сентябре он заявил, что у США «лучшая за все время экономика», а его рейтинг был бы на 25 пунктов выше, если бы не «российское дело». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование Мюллера не является приоритетной темой для Кремля.