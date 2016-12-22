Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей ведущих стран мира

Жители ведущих стран мира стали относиться к США менее доброжелательно, а к политике Трампа испытывают меньше доверия, чем к политике Путина, показал опрос Pew Research. Но большинство все равно согласно с мировым первенством США

Владимир Путин (Фото: Reuters)

Кто перестал доверять американской политике

Все больше граждан мировых держав считают, что США не принимают во внимание интересы их стран при принятии решений, сильнее всего за последнее время отношение к США ухудшилось в Европе, отмечается в исследовании американского Pew Research Center, приуроченном к двухлетней годовщине избрания президентом США Дональда Трампа. Исследование Pew Research проводилось в 25 странах (ведущих странах Европы, Азии, Латинской Америки, России и Израиле), весной этого года были опрошены 26,1 тыс. человек. Авторы исследования зафиксировали, что почти во всех странах доверие лично к американскому президенту заметно снизилось, но половина опрошенных по-прежнему благосклонно относятся к США (исследование есть в распоряжении РБК).

Из граждан европейских стран больше всего отношение к американскому президенту изменилось у граждан Германии. В начале второго срока предыдущего президента США Барака Обамы (в 2013 году) каждый второй житель Германии считал, что США, осуществляя внешнюю политику, учитывают мнение ФРГ. В 2018 году так считает только каждый пятый. В последний год правления Обама был популярным среди жителей Германии (его рейтинг одобрения держался выше 80%), к Трампу же сформировалось диаметрально противоположное отношение — только 10% опрошенных в стране заявили о доверии политике нового американского президента.

Аналогичная картина наблюдается и во Франции, где только 18% считают, что новая администрация Белого дома учитывает интересы Парижа при принятии решений (хотя в 2013 году так считали 35%), и в Великобритании, где только 27% опрошенных граждан заявили, что Вашингтон в своей внешней политике прислушивается к мнению Лондона (в 2013 году этот показатель составлял 40%). В 2018 году Трампу доверяют только 9% опрошенных французов и 28% британцев. «Критические взгляды также широко распространены и среди ближайших соседей Америки», — отмечается в исследовании. Только 25% жителей Канады относятся к Трампу положительно, почти две трети (63%) считают, что США стали делать меньше для решения глобальных проблем, а 82% полагают, что США игнорируют интересы соседа при принятии решений. При этом в Канаде зафиксирован самый низкий рейтинг доверия к политике США с 2002 года (тогда Pew Research стали проводить опросы в этой стране) — 39%.

Исключением из общей динамики является Израиль, приходит к выводу Pew Research. После переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим рейтинг доверия Трампу среди израильтян вырос до 69% (в 2017 году был 56%). В 2018 году к США благосклонно относятся 83% израильтян, а 86% считают, что Вашингтон учитывает мнение Тель-Авива при принятии решений.

Как к Трампу относятся россияне

Россияне почти не изменили своего мнения об американской политике за последние несколько лет, показало исследование Pew Research: в 2018 году только четверть россиян считают, что Вашингтон учитывает интересы Москвы — почти столько же, сколько в 2013 году. При этом с 2017 года одобрение лично Трампа среди граждан России упало до 19% (с 53%). Положительно к США в 2018 году относятся только 26% россиян — это самый низкий показатель среди всех стран, в которых проводилось исследование. Год назад этот же показатель составил 41%, а в последний год президентства Обамы — 15%. Несмотря на это, Россия входит в тройку стран, в которых стали благосклоннее относиться к США после ухода Обамы (в этой категории также Кения и Израиль).

Дональд Трамп (Фото: David Maxwell / EPA / ТАСС)

Падение популярности Обамы в России в последний год президентства было связано с резким ухудшением отношений и введением американских санкций против России, которые уходящий президент США объяснял вмешательством Москвы в выборы 2016 года. Высокий рейтинг Трампа в России в первый год российские эксперты объясняли надеждой на улучшение отношений, а его падение с продолжением санкционной политики Вашингтона.

По данным последнего опроса российского независимого аналитического центра «Левада», проведенного в конце июля (после переговоров президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки) был зафиксирован рекордный рост симпатии россиян к западным странам с момента присоединения Крыма в 2014 году. О хорошем отношении к США в июле заявили 42% респондентов. При этом, следует из опроса «Левады», после присоединения Крыма доля респондентов с положительным отношением к США не поднималась выше 30% и достигла максимальных 37% лишь после инаугурации Трампа в январе 2017 года. К Евросоюзу в конце июля хорошо относились также 42% опрошенных, в мае таковых было 27%.

Кому доверяют больше других

Исследователи Pew Research Center также выяснили отношение респондентов к политике четырех других мировых лидеров. Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — к ее действиям во внешней политике положительно относятся 52% респондентов. Действиям президента Франции Эмманюэля Макрона доверяют 46% опрошенных, председателя КНР Си Цзиньпина — 34%. Политике Владимира Путина доверяют только 30% респондентов — больше, чем Дональду Трампу (27%).

По данным Pew Research, в 2018 году 31% опрошенных граждан считают, что за последние десять лет роль США в мире выросла, 25% — что снизилась и 35% полагают, что США так же влиятельны, как и ранее. Вместе с тем около 70% опрошенных граждан считают, что за последнее десятилетие возросла роль Китая (так считает половина или более граждан 23 из 25 стран, в которых проводился опрос). Чуть более 40% респондентов считают, что за последнее десятилетие возросла также и роль России.

Чье лидерство предпочтительнее

Респондентам задавали вопрос и о том, чье мировое превосходство предпочтительнее — США или Китая. Первенство США в мире по-прежнему остается более привлекательным для большинства почти в каждой стране (в среднем их выбирали 63% граждан). Этот тезис верен даже для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Япония, Филиппины, Южная Корея и Австралия. Лидерство же Китая в мире предпочитают только 19%. Россия находится в числе немногих стран, для граждан которой предпочтительнее первенство Пекина, нежели Вашингтона — 35% против 13.

США также продолжают воспринимаются респондентами как ведущая экономическая держава в мире — так считают 39%. Первенство Китая в этом вопросе признают только 34%.

В мире растет число граждан, которые считают, что США стали меньше уважать личную свободу людей — в том числе в союзных США странах. Так, в Канаде только 38% согласны с утверждением, что США уважают личные свободы граждан, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 75%.

Американская поп-культура и американский образ жизни — международный бренд, с которым ассоциируются понятия свободы и развития, поэтому мировая гегемония США выглядит для большинства предпочтительнее, считает Андрей Сушенцов, президент консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии». «Это свидетельствует о том, что людям больше нравится мягкое лидерство США, а не жесткий контроль Китая. В реальности это может быть и не так, учитывая, как Китай ведет инвестиционную политику — не выкручивая, в отличие от США, руки партнерам», — говорит он. Разное отношение к президенту США и политике страны эксперт объясняет тем, что Трамп​ воспринимается как эпизод, а не как ​системное явление: «Он уйдет, и снова вернется мягкая гегемония».​