Трамп оценил урон своему рейтингу из-за дела о «российском вмешательстве»

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень его поддержки в опросах был бы на 25 пунктов выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

«В то время как мои (наши) показатели в опросах хороши, с лучшей за все время экономикой, если бы не подстроенная российская охота на ведьм (Russian Witch Hunt — ред.), они были бы на 25 пунктов выше!», — считает Трамп. Президент США также заявил, что Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.

Согласно последнему опросу совместного проекта издания The Hill и исследовательской компании Harris X, действия Трампа в должности президента поддерживают 48% американцев, при этом 23% респондентов заявили о сильном одобрении, а 25% опрошенных отметили, что поддерживают Трампа отчасти. В то же время президент США вызвал неодобрение у 52% граждан (38% заявили о сильном несогласии, еще 14% не поддерживают Трампа лишь отчасти).

По данным RealClearPolitics на 14 сентября Трампа в среднем по результатам опросов Трампа поддерживают 40,9% американцев, в то время как число несогласных с президентом США с конца августа увеличилось на 12,5% до 53,4% граждан. В своей статистике RealClearPolitics учитывает опросы CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а также Economist и Quinnipiac.