ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,69 68,26 EUR Нал. 80,15 78,71 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6508,10 +3,10 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Трамп оценил урон своему рейтингу из-за дела о «российском вмешательстве»
Лента новостей
Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11 03:39, Общество Петра Верзилова доставили в Германию для лечения 03:08, Общество Трамп оценил урон своему рейтингу из-за дела о «российском вмешательстве» 02:29, Политика Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit 02:05, Политика WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА 01:44, Политика ФБР без объяснения причин закрыло солнечную обсерваторию в США 01:16, Общество В Минфине Грузии оценили доходы от планируемого экспорта марихуаны 00:36, Общество WSJ узнала сроки введения Трампом пошлин против Китая на $200 млрд 00:00, Экономика МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье в воскресенье 15 сен, 23:58, Общество WSJ узнала о докладе ООН про нарушение Северной Кореей санкций 15 сен, 23:33, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 15 сен, 23:23, РБК и Schneider Electric Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии 15 сен, 22:55, Политика SANA сообщила о ракетной атаке Израиля на аэропорт Дамаска 15 сен, 22:21, Политика В Петербурге на Лиговском проспекте загорелась крыша дома 15 сен, 22:17, Общество В Индии арестовали убийцу 33 дальнобойщиков и их помощников 15 сен, 21:58, Общество «Ливерпуль» и «Челси» одержали по пять побед подряд на старте сезона АПЛ 15 сен, 21:49, Спорт У границ России заметили стратегический бомбардировщик США 15 сен, 21:29, Политика Волкер прокомментировал интервью «отравителей» Скрипалей 15 сен, 21:10, Политика NYT сообщила о желании Трампа сменить главу Пентагона 15 сен, 20:20, Политика Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией 15 сен, 20:11, Политика В Петербурге внедорожник сбил женщину и врезался в магазин 15 сен, 19:44, Общество ЦСКА разгромил «Уфу» в матче чемпионата России 15 сен, 19:30, Спорт Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22 15 сен, 19:17, Технологии и медиа Компания экс-министра энергетики выиграла право на добычу нефти на Ямале 15 сен, 18:47, Бизнес Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 14 человек 15 сен, 18:46, Общество Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение» 15 сен, 18:45, Политика В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития 15 сен, 18:24, Общество Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков на Евро-2020 15 сен, 17:52, Общество
Трамп оценил урон своему рейтингу из-за дела о «российском вмешательстве»
Политика, 02:29
0
Трамп оценил урон своему рейтингу из-за дела о «российском вмешательстве»

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень его поддержки в опросах был бы на 25 пунктов выше, если бы не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

«В то время как мои (наши) показатели в опросах хороши, с лучшей за все время экономикой, если бы не подстроенная российская охота на ведьм (Russian Witch Hunt — ред.), они были бы на 25 пунктов выше!», — считает Трамп. Президент США также заявил, что Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.

Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину
Политика

Согласно последнему опросу совместного проекта издания The Hill и исследовательской компании Harris X, действия Трампа в должности президента поддерживают 48% американцев, при этом 23% респондентов заявили о сильном одобрении, а 25% опрошенных отметили, что поддерживают Трампа отчасти. В то же время президент США вызвал неодобрение у 52% граждан (38% заявили о сильном несогласии, еще 14% не поддерживают Трампа лишь отчасти).

По данным RealClearPolitics на 14 сентября Трампа в среднем по результатам опросов Трампа поддерживают 40,9% американцев, в то время как число несогласных с президентом США с конца августа увеличилось на 12,5% до 53,4% граждан. В своей статистике RealClearPolitics учитывает опросы CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а также Economist и Quinnipiac.

Теги: Дональд Трамп , Рейтинг
Главное
WSJ узнала сроки введения Трампом пошлин против Китая на $200 млрд Экономика
Материалы по теме
Советники Трампа обеспокоились возможным помилованием Манафорта Политика
Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter