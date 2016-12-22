Кремль заявил «других забот хватает» на вопрос о расследовании Мюллера

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году «не является приоритетной темой» для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас других забот хватает, скажу вам откровенно», — заявил Песков.

По его словам, Россия не видит прорывов в расследовании. «Нет, мы не знаем, какие там могут быть прорывы. То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание и огромное количество вопросов», — отметит пресс-секретарь.

Ранее в офисе Роберта Мюллера заявили, что бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн «оказал существенную помощь в расследовании» и предоставил информацию о контактах с представителями властей России.

США ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы с начала 2017 года. Москва все обвинения отвергает, Трамп называет расследования «охотой на ведьм» и отрицает связь с российскими властями.