В Японии потерпел крушение военный самолет США

Американский военный ударный истребитель F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета. Два члена экипажа катапультировались и спасены, передает телекомпания NHK. ​

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени (06:45 мск) в 250 км к востоку от города Наха.

По предварительным данным, причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Ударный истребитель F/A-18 взлетел с авианосца ВМС США «Рональд Рейган» и совершал тренировочный полет.

