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Из-за протестов во Франции отложили несколько футбольных матчей
Протесты во Франции, 17:18
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Из-за протестов во Франции отложили несколько футбольных матчей

Несколько матчей чемпионата Франции по футболу перенесли из-за протестов «желтых жилетов», выступающих против повышения налогов на бензин, пишет Francetvinfo со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).

В частности, на более поздние сроки перенесли матчи «Олимпик Марсель» — «Сент-Этьен», «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион» и «Монако» — «Ницца». Кроме того, был отменен концерт, который хотели провести на площади Согласия в Париже в рамках благотворительной акции «Телетон».

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Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что протесты в стране «немного похожи на ситуацию в Харькове и военное положение». Так, матч между «Лионом» и харьковским «Шахтером» перенесли в Киев, после введения в ряде украинских областей военного положения.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
Фотогалерея

Протесты во Франции начались 17 ноября. Митингующие выступают против повышения цен на бензин и увеличения налогов на топливо. Протестующие в желтых жилетах блокировали дороги и проводили акции в разных городах. 1 декабря во время митинга в Париже произошли беспорядки — демонстранты жгли машины, громили магазины и повредили Триумфальную арку. В акции протеста приняли участие около 300 тыс. человек, несколько сотен из них были задержаны.

На фоне митингов власти Франции согласились на полгода заморозить повышение налогов на топливо, которое было запланировано на 1 января 2019 года.

Теги: Франция , Футбол , протесты
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