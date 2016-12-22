Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с обстановкой на Украине

Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола заявил, что выступление «желтых жилетов» во Франции и возникшие там беспорядки похожи на военное положение на Украине. Об этом сообщает Eurosport.fr.
Ола сказал, что есть вероятность переноса матчей 17-го тура чемпионата по футболу во Франции.
«Это немного похоже на ситуацию в Харькове и военное положение. Мы должны приспособиться к движению «желтых жилетов», — сказал он.
Ранее матч между донецким «Шахтером» и «Лионом», запланированный на 12 декабря, перенесли из Харькова в Киев из-за военного положения.
Протесты против повышения цен на бензин и увеличения налогов начались во Франции 17 ноября. В субботу, 1 декабря, в Париже прошли митинги и беспорядки, в результате которых была повреждена Триумфальная арка, а 19 станций метро закрыли.
После протестов премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что введение новых налогов на топливо отложат на полгода. Они должны были вступить в силу с 1 января, чтобы сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Военное положение на Украине ввели на 30 дней после инцидента с судами в Керченском проливе.