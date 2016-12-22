Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что чиновникам, которые делают спорные заявления, следует «включать мозги». Трансляцию вел телеканал РБК.

«Что можно сказать? Мозги надо включать, вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается», — заявил он.

При этом премьер подчеркнул, что не хотел бы «обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком». Он отметил, что в России на госслужбе состоит около миллиона человек. «И что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди», — уверен Медведев.

«Но есть, конечно, и другие люди», — заявил премьер и призвал привлекать к ответственности тех, кто «плохо себя ведет». Сейчас любое высказывание попадает в интернет и становится достоянием гласности, отметил Медведев. «Поэтому любой государственный служащий, начиная с тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле должны думать, прежде чем что-то изрекать», — посоветовал он.