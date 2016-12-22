Медведев исключил превосходство одной валюты в мире

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил уверенность, что монополии одной страны или гегемонии одной валюты в мировой экономике быть не может. Об этом он заявил на пресс-конференции российским телеканалам, трансляцию вел РБК.

«Никакой монополии или, как любят говорить наши друзья, никакой гегемонии быть не может», — сказал российский премьер. Говоря о долларе как резервной валюте, он напомнил, что сто лет назад «был фунт стерлингов, был франк, марка на определенные позиции претендовала». Медведев добавил, что в настоящий момент как резервная валюта развивается юань.

Накануне Европейская комиссия опубликовала план по укреплению глобальной роли евро. Брюссель намерен сделать европейскую валюту более привлекательной в международных расчетах и глобальной финансовой системе. В документе указывается, что европейские компании по-прежнему торгуют в долларах на ключевых стратегических рыках, что подвергает бизнес валютным и политическим рискам.