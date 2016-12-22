В результате взрыва в Иране погибли два человека

Два человека погибли и четверо пострадали в результате теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на власти.
Инцидент произошел в городе Чехбехар. Уточняется, что взрывное устройство находилось в автомобиле. По утверждению властей, террористы планировали взорвать отделение полиции. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за случившееся.
22 сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт на военном параде, приуроченном к годовщине ирано-иракской войны. Четверо мужчин начали стрелять по участникам парада и зрителям, в результате погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. В октябре в Тегеране заявили, что иранские спецслужбы уничтожили организатора теракта на военном параде.