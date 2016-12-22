Роухани вспомнил про 11 сентября из-за реакции США на теракт в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал заявления представителей США о теракте на военном параде в Ахвазе.

«Американский чиновник недавно сказал ужасные вещи про теракт в Ахвазе и возложил на иранское правительство ответственность за эту атаку. Что бы подумали американцы, если бы мы сказали подобное о теракте 11 сентября 2001 года?», — написал Роухани в Twitter.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу, 22 сентября. Четверо террористов в военной форме открыли стрельбу по участникам парада в память о погибших в ирано-иракской войне в 1980-х годах. Жертвами теракта стали 29 человек. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что террористы были связаны с США и израильской разведкой.

Видео: https://twitter.com/isna_fars

После теракта Роухани сказал, что Вашингтон пытается создать в стране опасное положение, а страны Персидского залива, поддерживаемые США, финансируют антиправительственные группировки. Он добавил, что Иран ответит в рамках закона, а Соединенные Штаты пожалуют о своей «агрессивности». Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что ответственными за теракт стоит считать «региональных спонсоров террора и их хозяев из США».

Постпред США в ООН Никки Хейли в ответ сказала, что Вашингтон выступает против терактов и заявила, что президенту Ирана нужно обратить внимание на проблемы в его стране. «Роухани может обвинять нас сколько угодно, но ему нужно посмотреть в зеркало», — прокомментировала Хейли заявление иранского президента.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News после теракта в Ахвазе назвал Иран главным спонсором терроризма в мире. «Со всем уважением к вчерашней атаке, я видел комментарии Зарифа. Когда у вас дома происходит инцидент с безопасностью, обвинять в нем других — огромная ошибка», — сказал он.





