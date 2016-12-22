Иран заявил об убийстве организатора теракта на военном параде в Ахвазе

В результате операции спецслужб Ирака в провинции Дияла был уничтожен Абу Дхоха, эмир «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), являющийся организатором теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, передает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В КСИР рассказали, что помимо Дхохи были уничтожены еще четверо боевиков. В начале октября сообщалось, что Иран нанес ракетный удар в восточной Сирии, где по данным Тегерана находились организаторы теракта в Ахвазе.
22 сентября в этом городе проходил военный парад, приуроченный к годовщине ирано-иракской войны. Четверо мужчин начали стрелять по участникам парада и зрителям, сообщалось, что двое из них пытались пробиться к трибуне, где находились высокопоставленные военные.
Жертвами теракта стали 29 человек, еще 60 получили ранения. Двое нападавших были убиты на месте, еще двоих задержали иранские правоохранители. Позже Тегеран заявил, что к случившемуся причастны страны Персидского залива. Как сообщало агентство Reuters, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.