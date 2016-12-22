Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио в 2019 году. Об этом сообщил заместитель генсека японской Либерально-демократической партии Коити Хагиуда, передает The Japan Times.
По его словам, Абэ пригласил Путина во время саммита G20 в Аргентине.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет на арене «Ниппон Будокан» в Токио 25 августа–1 сентября следующего года.
Ранее Путин рассказал, что Абэ посетит Россию в начале 2019 года. Президент также не исключил, что ему удастся побывать в Японии.
В начале сентября Абэ призвал Путина заключить мирный договор и «поставить точку» в ситуации, когда две страны не заключили договор по итогам Второй мировой войны. После встречи с российским президентом в Сингапуре премьер Японии заявил, что Москва и Токио решат территориальный спор на основе доверия между лидерами двух стран. Они также договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. По словам Путина, с российской стороны над договором будет работать спецпредставитель президента, с японской — спецпредставитель премьер-министра.