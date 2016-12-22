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Путин рассказал о планах Абэ посетить Россию в начале 2019 года
Политика, 00:40
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Путин рассказал о планах Абэ посетить Россию в начале 2019 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился посетить Россию в начале 2019 года. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, передает корреспондент РБК.

«Мы договорились с премьер-министром, что он посетит Россию в начале следующего года. Может, мне удастся побывать в Японии», — сказал президент.

Путин добавил, что также договорился в Абэ о механизме, который будет действовать в вопросе мирного договора. Он рассказал, что с российской стороны над договором будет работать спецпредставитель президента, с японской — спецпредставитель премьер-министра. Путин отметил, что курировать работу будут министры иностранных дел.

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Путин и Абэ встречались в Сингапуре 14 ноября. Японский премьер-министр заявил, что Россия и Япония решат спор вокруг Курильских островов на основе доверия между лидерами двух стран, а также заключат мирный договор. За основу была взята декларация 1956 года, согласно которой СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после того, как будет заключен мирный договор.

При этом японская газета The Mainichi узнала у нескольких чиновников, что власти Японии работают над ускорением переговоров по спорным территориям и заключении мирного договора. По данным издания, Токио стремиться заключить рамочное соглашение по Курилам в июне 2019 года во время визита Путина в Японию.

Теги: Владимир Путин , Синдзо Абэ
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