ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что попросит профильное управление ведомства рассмотреть жалобу против ЛУКОЙЛа из-за высоких ставок на перевалку нефти до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«Занимаемся этой темой, Варандеем, мы возбудили дело, идет процедура расследования. Я уже знаю все цифры, которые есть, идет анализ этих цифр», — сказал он.

В конце сентября источники РБК рассказали, что компании «Башнефть», подконтрольная «Роснефти», и «Башнефть-Полюс» пожаловались на ЛУКОЙЛ в ФАС. Они попросили проверить экономическую обоснованность цены, которую ЛУКОЙЛ установил за перевалку нефти через совместное предприятие, терминал Варандей. Впоследствии президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов подтвердил «Ведомостям», что с «Роснефтью» есть разногласия по цене перевалки. Он отметил, что непростая ситуация складывается в проекте Требса и Титова, вызванная сменой собственников проекта и ревизией контрактов, которые подписывали прежние акционеры.

Представитель «Роснефти» заявил РБК, что компания предложила ЛУКОЙЛу «принципиально другую логику» и сделать совместное предприятие «центром прибыли». ​