Уходящая из Совфеда сенатор Петренко подарила Матвиенко елку

Сенатор от Республики Хакасия Валентина Петренко покинула Совет Федерации после 17 лет работы. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

«Валентина Петренко завершила свою работу в верхней палате парламента в связи с истечением срока полномочий», — поясняется в сообщении.

Как передает «Интерфакс», на пленарном заседании она попрощалась с коллегами и поздравила их с наступающим Новым годом, а спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко Петренко подарила праздничную елку.

Председатель Совфеда, в свою очередь, поблагодарила Петренко за «огромную ответственную работу в верхней палате» и за активную общественную деятельность.

В частности, она напомнила, что сенатор была организатором движения «Матери России» и взаимодействовала с институтами по защите прав детей и человека.

Валентина Петренко была также награждена орденом за личное мужество после участия в операции по освобождению ростовских детей, которых взяли в заложники террористы в 1994 году.

В начале июля источники РБК сообщали, что она останется в Совете Федерации на новый срок. Один из них уточнил, что предпосылок для смены Петренко в верхней палате нет: «К ней претензий особых нет».

Новым сенатором от Хакасии станет 69-летний депутат городского совета Абакана Валерий Усатюк.



